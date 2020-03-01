Koronavirüs endişesi yurt dışına yapılan turları vurdu; "Vatandaş ülke dışına çıkmak istemiyor"

Turizm sektörü temsilcileri dünyada yayılan yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Türkiye'den yurt dışına seyahat edenlerin sayısında ciddi bir düşüş olacağına dikkati çekti. İnsanların yurt içi seyahat etmeyi tercih ettiğini söyleyen Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği Başkanı Firuz Bağlıkaya, "Türkiye'de rezervasyonlar durdu, vatandaşın büyük kısmı ülkeden çıkmak istemiyor" dedi.

Hürriyet'ten Burak Coşan'ın haberine göre, geçen yıl yaklaşık 10 milyon kişi Türkiye’den yurt dışına çıkarken, bu yıl sayının dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs nedeniyle bir hayli azalması bekleniyor. Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği Başkanı Bağlıkaya konuya ilişkin yaptığı açıklamada, yurt dışına tur düzenleyen operatörlerin İtalya başta olmak üzere iptallere başladığını söyledi. Bağlıkaya, tüketicilerin havalimanlarına gitmekten kaçındığını vurguladı.

Turizmde bir kaos havasının hâkim olduğunun altını çizen yurt dışı turları organize eden Travel Zone Yönetim Kurulu Başkanı Barış Öztürk, “İlk olarak Koronavirüs nedeniyle Uzakdoğu turları durmuştu. Virüsün Avrupa ve özellikle İtalya’ya sıçramasıyla durum farklı bir hal aldı. Türk tur operatörleri iyi niyetli bir şekilde İtalya’ya olan turlarını iptal etmeye başladı. Bir panik havası hakim tüketicide." dedi.