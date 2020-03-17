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Dünya

Koronavirüs endişesi Orta Dünya'yı da vurdu

Yüzüklerin Efendisi dizisinin ekibi evlerine gönderildi

17 Mart 2020 10:27

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Yüzüklerin Efendisi (Lord of the Rings) dizisinin çekimleri bir çok ülkeyi etkisi altına alan yeni tip Koronavirüs salgınına karşı önlem olarak durduruldu.

E ticaret devi Amazon'un internet üzerinden yayın yapan platformları için çekilen J.R.R. Tolkien'in Yüzüklerin Efendisi kitaplarının dizi adaptasyonunun çekimlerinde görev alan 800 kişi evlerine gönderildi. 

The New Zealand Herald'ın aktardığına göre çekimler ilk aşamada iki haftalığına durduruldu, ancak bu sürenin uzatılabileceği belirtiliyor. 

Yüzüklerin Efendisi dizisinin çekimleri Yeni Zelanda'nın Batı Auckland bölgesinde yapılıyordu. Yeni Zelanda'da şu ana kadar 8 Koronavirüs vakası tespit edildi.

Dizinin oyuncuları ve ekibine gönderilen notta, hiç kimsenin yöneticisinden izin almadığı sürece sete gelmemesi gerektiği bildirildi.

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