Koronavirüs | Ekvador'da cenazeler günlerce sokakta bekliyor

Ekvador'un Guayaquil şehrinde yeni tip Koronavirüs (Covid-19) vakalarının ve ölümlerin artması sebebiyle sağlık sistemi çökme noktasına geldi. Morglarda, hastanelerde ve hatta mezarlıklarda yer kalmayınca birçok cenaze sokaklara bırakılmaya başladı.

Bazı cenazeler yakınları tarafından alınmayınca hastaneler cenazeleri sokaklara bırakmaya başladı. Bazı aileler ise başka yer bulamayınca yakınların cenazelerini bulabildikleri bahçelere gömdü.

Bir yandan da bazı hastaneler, artık ailelere haber vermeden cenazeleri tabutların içinde sokaklara bırakıyor. Bazı tabutlar sokakta günlerce beklerken, bazıları belediye tarafından toplanarak defnediliyor.

Ancak çoğunlukla kayıt tutulmadığı için, bu kez ailelere yakınlarının ölüm haberini aldıktan sonra cenazelere ulaşamıyor. Yakınların defnedilip edilmediğini, hangi mezarlıkta ya da ‘hangi sokakta' olduğunu bilmiyor.