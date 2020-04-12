Koronavirüs'e yakalanmamak için ormanda yaşamaya başlayan gezgin, yediği zehirli bitki nedeniyle hayatını kaybetti

Rusya’da Koronavirüs'e (Covid-19) yakalanmamak ormanda yaşamaya başlayan bir kişi, yediği zehirli bitki nedeniyle hayatını kaybetti.

Aleksandr Norkov olarak bilinen ve bisikletiyle Mısır’dan Singapur’a dünyanın birçok ülkesini gezen Rus gezgin, bu kararı iki hafta önce aldı.

Independent Türkçe'nin haberine göre; sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Norkov, Koronavirüs'le alakalı gelişmelerden rahatsız olduğu için şehri terk ederek ormanda bir çadırda yaşayacağını duyurdu.

Norkov’un eşi Larisssa, kendisinden bir süre haber alamayınca bölgeye giden ekipler, Norkov’un cesedine rastladı.

Rus medyasına konuşan Larissa, eşinin kendisine attığı son mesajda yasemin yaprağı pişireceğini ve bunu yiyeceğini söylediğini aktardı. Larissa, bu mesajdan sonra eşiyle bağlantısını kaybettiğini ifade etti.

Larissa, eşi Aleksandr Norkov’un zehirli ve zehirsiz bitkiyi karıştırdığını ve bu yüzden hayatını kaybettiğini belirtti.

Şu ana kadar 15 bin 770 Covid-19 vakasının görüldüğü Rusya’da virüs nedeniyle 130 kişi hayatını kaybetti.