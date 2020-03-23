Koronavirüs'e yakalanan ünlü oyuncu Idris Elba hastalık sürecini anlattı

Koronavirüs'e (Covid-19) yakalanan İngiliz ünlü oyuncu Idris Elba ve eşi yaşadığı süreci anlatırken, hastalığın hiçbir belirtisini yaşamadıklarını vurguladı.

Koronavirüse yakalanan Idris Elba ve eşi, karantina altında oldukları New Mexicodan ABDli televizyon yapımcısı ve sunucusu Oprah Winfreye görüntülü olarak internet üzerinden röportaj verdi.

Yaşadıklarını anlatan Elba ve eşi, Koronavirüs belirtilerini yaşamadıklarını, devam eden süreçte durumunun kötüleşmesi halinde herkesi bilgilendireceklerini belirtti.

Elba, insanların Koronavirüs'ü taşımaları ve görünüşte iyi olmaları sebebiyle hastalığı kolayca bulaştırdıklarını ifade etti. Idris Elba eşinin karantina sürecinde gitar çalmayı öğrendiğini ve romantik anlar yaşadıklarını söyledi. İnsanların birbirleriyle sosyal mesafe koymalarını tavsiye ederken birlik ve beraberlik mesajı verdi.