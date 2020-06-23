Koronavirüs'e yakalanan Tunceli Belediye Başkanı Maçoğlu: En kısa zamanda yeniden görüşmek üzere

Koronavirüs testi pozitif çıkan Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu' nun tedavi gördüğü hastanenin başhekimliği tarafından yapılan açıklamada sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Maçoğlu, sosyal medya üzerinden yaptığı bir paylaşımla da durumuna ilişkin bilgi verdi.

Covid-19 testi pozitif çıktıktan sonra hastanede tedavi altına alınan Tunceli Belediye Başkanı Maçoğlu sosyal medyadan sağlık durumunu paylaştı. Maçoğlu paylaşımında şunları ifade etti:

"Merhaba dostlar, durumumla ilgili bilgi vermek istiyorum. Çünkü beni arayıp, soran bir çok dostumuza, yoldaşımıza cevap veremedim. Bu süreçte dostlarımızın yanımızda olduğunu bilmek çok değerli. En kısa zamanda yeniden görüşmek üzere."