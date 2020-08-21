Koronavirüs'e yakalanan Muhittin Böcek, hastaneden paylaşım yaptı

17 Ağustos tarihinde yaptığı Covid-19 testi pozitif çıkan ve bir hastanede izole edildiği bilgisini paylaşan Muhittin Böcek’ten ikinci paylaşım bugün geldi.

Böcek hastane odasında çekilen maskeli bir fotoğrafını paylaşarak iyi olduğunu söyledi. Böcek, "Hastaneye yatışımdan bugüne kadar mesaj gönderen, arayan, sosyal medyadan yazan vatandaşlarıma, yol arkadaşlarıma, can dostlarıma, dua eden herkese teşekkür ediyorum. Dualarınızla ve doktorlarımızın ilgisiyle iyileşiyorum. Mesafe ve hijyen kurallarına uyalım” dedi.