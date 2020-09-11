T24 LogoT24 Logo
Gündem

Koronavirüs'e yakalanan Muhittin Böcek'e sosyal medyadan destek

11 Eylül 2020 00:05

Koronavirüs'e yakalanan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'e sosyal medyadan destek yağdı.

ETİKETLER

antalyamuhittin böcek
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24