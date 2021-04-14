Koronavirüs'e yakalanan Muharrem İnce'nin tedavisine hastanede devam edilecek

Memleket Hareketi'ni kuran ve CHP'den istifa eden Muharrem İnce'nin Koronavirüs tedavisinin hastanede süreceği bildirildi.

Yeniçağ gazetesinin haberinde, Muharrem İnce'nin evden hastaneye götürüldüğü ve tedavisinin hastanede devam edeceği belirtildi.

İnce, önceki gün sosyal medya hesabından konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Korona test sonucum pozitif çıktı. Benimle temaslı olanların test yaptırmalarını ve kendilerini karantinaya almalarını rica ediyorum. Arayan, soran, mesaj atan herkese çok teşekkür ederim. Sağlığınıza dikkat edin, sağlıklı, güzel günlerde buluşacağız" ifadelerini kullanmıştı.

Öte yandan Muharrem İnce'nin sağlık durumuyla ilgili herhangi resmi bir açıklama yapılmadı.