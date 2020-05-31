Koronavirüs'e yakalanan Kremlin Sözcüsü Peskov yaşadığı günleri anlattı: Çilekle tavuğu ayırt edemiyordum

Sputnik'in haberine göre; Koronavirüs'ü yenen Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, hasta olduğu dönemde Rossiya-24 televizyonunda yayınlanan Moskova.Kremlin.Putin isimli televizyon programında, Koronavirüs pozitifken nasıl semptomlar gösterdiğini paylaştı.

“Grip olmuşum gibi hissettirdi. Başında çok ciddi bir şeymiş gibi hissettirmiyor” diyen Peskov, “Virüsle enfekte olduğumu düşündüğümüz gün, spor salonunda bir buçuk saat antreman yaptım. Yedi kilometre koştum, bedenime güç akın ettiğini hissediyordum ve bu bana kendimi iyi hissettirmiştim" ifadelerini kullandı.

Ertesi gün ateşinin yükseldiğini; koku ve tat alma duyularını yitirdiğini söyleyen Kremlin Sözcüsü, “Çilek ile tavuğu birbirinden ayırt edemiyordum” dedi.

Koku ve tat kaybı, ilk başta olmasa da pandemi ilan edilmesinden bir süre sonra Koronavirüs belirtileri arasına eklenmişti.

Peskov’un yeni tip Koronavirüs'e yakalandığı 12 Mayıs’ta belli olmuştu. Peskov Kommersant gazetesine demecinde, hastalığın ilk semptomlarının, meslektaşlarından birisinin hastalanmasını takiben kendisini izole ettiği dönemde ortaya çıktığını anlatmıştı.

Bu haftanın başında tedavi gördüğü hastaneden taburcu olan Peskov, çalışmalarını halen evinde sürdürüyor.