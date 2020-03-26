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Koronavirüs'e yakalanan hasta virüsü ciddiye almayanları uyardı: Lütfen aptal olmayın!

26 Mart 2020 00:48

Britanya'da Koronavirüs teşhisi konulan 39 yaşındaki Matt Dockray, yoğun bakımdan 'virüsü ciddiye almayan' insanlara "Lütfen, lütfen aptal olmayın" dedi.

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