Galatasaray Divan Kurulu üyesi Tunç, "Fatih Terim ile Abdurrahim Albayrak'ın yeni testleri negatif" demişti; Buse Terim'den açıklama geldi

Koronavirüs'e yakalanan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in kızı Buse Terim, "Fatih Terim ile Abdurrahim Albayrak'ın yeni testleri negatif" diye açıklama yapan Galatasaray Divan Kurulu Üyesi Tunç Üner'in sözlerine ilişkin açıklama yaptı.

Buse Terim, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Babamın yeni yapılan test sonuçları henüz gelmedi, ve testi henüz sonuçlanmadı. Bu haber şu an için doğru değil. Hâlâ hastanede tedavisine devam ediliyor. Güzel haberler gelince yine paylaşmak ümidi ile" ifadelerini kullandı.

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak da "Son yapılan test sonuçlarım henüz gelmemiştir. Gelir gelmez herkesi bilgilendireceğim. Tekrar hepinize çok teşekkür ederim" açıklamasında bulundu.

Galatasaray Divan Kurulu üyesi Tunç Üner, Twitter hesabından Terim ve Albayrak'ın sağlık durumuna ilişkin, "Nerede kalmıştık? Fatih Terim ile Abdurrahim Albayrak'ın testleri negatif. Yakında taburcu olacaklar" diye yazmıştı.