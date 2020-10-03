Koronavirüs'e yakalanan Donald Trump için tehlike ne kadar büyük?

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ABD Başkanı Donald Trump'ın Koronavirüs'e yakalandığının açıklanmasının ardından "tedbir amaçlı" olarak hastaneye kaldırılmasıyla birlikte ABD liderinin Covid-19'dan ne kadar etkileneceği tartışılmaya başlandı.

Trump, yaşı ve kilosu nedeniyle risk grubunda sayılıyor.

ABD Başkanı 74 yaşında. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri'nin (CDC) verilerine göre 65-74 yaş grubundakilerin Koronavirüs'e yakalanmaları durumunda 18-29 yaş grubuna kıyasla hastaneye kaldırılma riskleri 5, ölüm riskleri ise 90 kat daha fazla.

CNN'in aktardığına göre Trump, geçen Nisan ayında 110 kiloydu. ABD liderinin boyu ise 1 metre 90 cm. Trump'ın vücut kitle endeksi de 30,5. Bu verilere göre Trump düşük seviyede de olsa klinik olarak obez sayılıyor. CDC'nin verilerine göre obezite Koronavirüs hastalarının hastalığı ağır geçirme riskini üç kat artırıyor.

Son muayenesine göre Trump'ın tansiyonu normal seviyelerin çok az üstünde. Trump'ın diyabet veya böbrek rahatsızlıkları gibi ek bir hastalığı olduğuna dair bir kanıt bulunmuyor.

Yine CDC'nin verilerine göre erkekler, Covid-19'dan kadınlara kıyasla daha çok can kaybı yaşıyor.