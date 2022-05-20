Koronavirüs'e yakalanan Yılmaz Büyükerşen taburcu oldu

Covid-19 testi pozitif çıkan Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, 2 gece kaldığı Şehir Hastanesi’ndeki sağlık kontrollerinin ardından taburcu edildi.

Sağlık durumunun iyi olduğunu sosyal medyadan duyuran Başkan Büyükerşen, “İzolasyon sürecimin ilk bölümünü önlem amaçlı Şehir Hastanesinde tamamladım. İlgileri ve emekleri dolayısıyla İl Sağlık Müdürümüz Uğur Bilge'ye ve Şehir Hastanesi'nin değerli sağlık çalışanları ile yönetimine çok teşekkür ediyorum” dedi.

Yılmaz Büyükerşen’in, karantina sürecini evde tamamlayacağı belirtildi. (DHA)