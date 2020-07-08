Koronavirüs'e yakalanan Bolsonaro: Hayat devam ediyor

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) testinin pozitif çıktığını açıklayan Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, durumun sağlık durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu. Bolsonaro "Hayat devam ediyor, Brezilya üretmeli" dedi.

Covid-19 salgınının başından bu yana salgına ilişkin yaptığı hafifleyen açıklamalar nedeniyle tepki toplayan Bolsonaro, dün yüksek ateş gibi semptomlar göstermesi nedeniyle Covid-19 testi oldu. Test sonucunun pozitif çıktığını açıklayan Bolsonaro şunları söyledi: "Oldukça normalim. Hatta burada yürüyüşe çıkmak bile istiyorum ama doktor önerilerinden dolayı yapamıyorum. Daha önce yakalandım sanmıştım, çok hareketliyim. Başkan'ım ve ön cephede oluyorum. İnsanların ortasında olmayı seviyorum" dedi.

Bolsonaro, sıtma ilacı olarak bilinen hidroksiklorokin kullanmaya başladığını söyledi. Bolsonaro, "Sadece virüsün yaratacağı sonuçlar hakkında endişe veren şeyler konuşulamaz. Hayat devam ediyor. Brezilya üretmeli. Ekonomiyi yolunda tutmalısınız" dedi.

Bolsonaro, salgının başından bu yana yeni tip Koronavirüs'ün 'bir grip gibi' olacağını söylemiş, maske takmak ve sosyal mesafe uygulamak gibi önlemlere karşı mesafeli durmuştu.