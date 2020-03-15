Koronavirüs'e yakalanan Arteta'nın eşi konuştu: Endişelenecek bir durumu yok

Koronavirüs'e yakalandığı açıklanan Arsenal menajeri Mikel Arteta'nın eşi Lorena Bernal, teknik adamın son durumuyla ilgili bir açıklama yaptı.

Lorena Bernal İngilizce ve İspanyolca olarak yayınladığı videoda eşi Mikel'in moralinin yerinde olduğunu ve durumunun da iyiye gittiğini söyleyerek, "Endişelenecek bir durumu yok. Moralli olması sevindirici. Bazen ateşi çıkabiliyor ve baş ağrısı yaşayabiliyor. Ancak zinde bir şekilde kontrollerini devam ettiriyor. Mesaj atan ve desteklerini gösteren herkese minnettarız" ifadelerini kullandı.

Koronavirüs'ün etkilerinin doğal bir süreç olduğunu ve insanoğlunun yavaş yavaş hastalığa bağışıklık kazanacağına inandığını söyleyen Bernal, virüsten korunmak için yapılacaklara dikkat çekti.

Mikel Arteta'da Koronavirüs olduğu anlaşılmasının ardından İngiltere Premier Lig maçları durdurulmuş ve bir süre ara verileceği açıklanmıştı.