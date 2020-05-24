Koronavirüs'e yakalanan aile ambulans uçakla Bangladeş'ten Türkiye'ye getirildi

Bangladeş'te Koronavirüs'e yakalanmalarına rağmen tedavilerinin yapılmadığı öne sürülen Türk vatandaşı Tuba Ahsan, Bangladeşli eşi Mossaddoue Ahsan ile 3 yaşındaki 1'i kız 1'i erkek ikizleri Sağlık Bakanlığı tarafından gönderilen ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi

Bangladeş'te yaşayan Türk Vatandaşı Tuba Ahsan, Bangladeşli eşi Mossaddoue Ahsan ile 3 yaşındaki 1'i kız 1'i erkek ikizleri, Koronavirüs'e yakalandı. Ailenin tedavisinin Bangladeş'te yapılmadığı iddia edilince Sağlık Bakanlığı devreye girdi. Bakanlık tarafından Bangladeş'e ambulans uçak gönderildi. Tuba Ahsan, Mossaddoue Ahsan ile 3 yaşındaki ikizlerini alan ambulans uçak, 18.30 sıralarında Türkiye'ye gelerek Atatürk Havalimanı'na iniş yaptı. Burada ambulansa alınan aile, tedavilerinin yapılacağı Küçükçekmece'deki Kanuni Sultan Süleyman Hastanesi'ne sevk edildi.