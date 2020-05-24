Koronavirüs'e yakalanan aile ambulans uçakla Bangladeş'ten Türkiye'ye getirildi

Bangladeş'te Koronavirüs'e yakalanmalarına rağmen tedavilerinin yapılmadığı öne sürülen Türk vatandaşı Tuba Ahsan, Bangladeşli eşi Mossaddoue Ahsan ile 3 yaşındaki 1'i kız 1'i erkek ikizleri Sağlık Bakanlığı tarafından gönderilen ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi
Bangladeş'te yaşayan Türk Vatandaşı Tuba Ahsan, Bangladeşli eşi Mossaddoue Ahsan ile 3 yaşındaki 1'i kız 1'i erkek ikizleri, Koronavirüs'e yakalandı. Ailenin tedavisinin Bangladeş'te yapılmadığı iddia edilince Sağlık Bakanlığı devreye girdi. Bakanlık tarafından Bangladeş'e ambulans uçak gönderildi. Tuba Ahsan, Mossaddoue Ahsan ile 3 yaşındaki ikizlerini alan ambulans uçak, 18.30 sıralarında Türkiye'ye gelerek Atatürk Havalimanı'na iniş yaptı. Burada ambulansa alınan aile, tedavilerinin yapılacağı Küçükçekmece'deki Kanuni Sultan Süleyman Hastanesi'ne sevk edildi.
Ambulans uçakla şu ana kadar yurt dışından 69 ülkeden 750 vaka ambulans uçaklarla Türkiye'ye getirildi.