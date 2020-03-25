T24 LogoT24 Logo
Gündem

Koronavirüs'e 'meydan okumak' için klozeti yalamıştı; enfekte olduğunu açıkladı

25 Mart 2020 22:02

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınına karşı tuvalet klozetini yalayan Larz isimli sosyal medya fenomeni, Covid-19 hastalandığına yakalandığını duyurdu.

Larz isimli fenomen, Twitter'dan 21 Mart tarihinde halka açık bir tuvalette klozeti yaladığı bir video yayınlamıştı. Paylaşımda, "Koronavirüs salgını hakkında farkındalığı artırmak için yeniden paylaşın" diye yazmıştı.

 Larz'ın, 22 Mart tarihinde yayınladığı "Koronavirüs testim pozitif çıktı" başlıklı ikinci bir videoda ise hastanede yattığı görüldü.

Larz'ın hesabı (@gayshawnmendes), Twitter kurallarını çiğnediği gerekçesiyle askıya alındı.

ETİKETLER

ABDkoronavirüsfenomen
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24