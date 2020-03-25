Koronavirüs'e 'meydan okumak' için klozeti yalamıştı; enfekte olduğunu açıkladı

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınına karşı tuvalet klozetini yalayan Larz isimli sosyal medya fenomeni, Covid-19 hastalandığına yakalandığını duyurdu.

Larz isimli fenomen, Twitter'dan 21 Mart tarihinde halka açık bir tuvalette klozeti yaladığı bir video yayınlamıştı. Paylaşımda, "Koronavirüs salgını hakkında farkındalığı artırmak için yeniden paylaşın" diye yazmıştı.

Larz'ın, 22 Mart tarihinde yayınladığı "Koronavirüs testim pozitif çıktı" başlıklı ikinci bir videoda ise hastanede yattığı görüldü.

Larz'ın hesabı (@gayshawnmendes), Twitter kurallarını çiğnediği gerekçesiyle askıya alındı.