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Koronavirüs'e karşı evinin camına 'evde kal' uyarısı astı: Genç taşır, yaşlı ölür

29 Mart 2020 18:03

İstanbul Kocamustafapaşa'da bir vatandaş, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) nedeniyle dışarı çıkanları uyarmak için camına 'evde kal' notu astı. 

Çin'de ortaya çıkan ve Türkiye'de de her geçen gün yayılmaya devam eden Koronavirüs nedeniyle yetkililerden, kurumlardan ve vatandaşlardan 'evde kal' çağrısı yapılmaya devam ediyor. 

İstanbul'da bir vatandaş da Koronavirüs'ten en çok etkilenen yaş grubu olduğu gerekçesiyle 65 yaş üzeri vatandaşın sokağa çıkma yasağının ardından, dışarı çıkan gençlere yönelik, evinin camına "Genç taşır, yaşlı ölür! Evde kal, virüsü yayma" notu yazdı. 

 

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