"Koronavirüs'e karşı aşı geliştirildi; piyasaya çıkması için son testlerin yapılması bekleniyor"

Çin'in Rusya Büyükelçisi Zhang Hanhui, Koronavirüs için aşı geliştirdiklerini ancak piyasaya çıkması için son testlerinin yapılması gerektiğini duyurdu.

Hanhui, Moskova'da Rus basınına yaptığı açıklamada şöyle konuştu:

"Çin'deki bilim insanlarımızın bulduğu ilaç etkisini kanıtladı ve testler başarılı şekilde devam ediyor. İlaca yönelik çalışmaların son kısmının kısa süre zarfında bitirilmesi hedefleniyor. Şubat sonuna kadar Çin'deki çoğu bölge ve şehirde hayat normale dönecek.

Virüsün yayılma merkezinde ise hayatın mart sonuna kadar düzelmesi planlanıyor. Dünya Sağlık Örgütü'yle çalışıyoruz. Ekibimizin içinde 2 Rus bilim insanı da var. Rusya'ya ve halkına destekleri için teşekkür ederiz."

İlk olarak Çin’in Hubei eyaletindeki Vuhan kentinde ortaya çıkan Koronavirüs nedeniyle şu ana kadar 2 bin 600'e yakın kişi hayatını kaybetti. Virüs, son olarak İran ve Irak’ta görüldü.