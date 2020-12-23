Koronavirüs, dünyanın en güney noktası Antarktika'ya nasıl ulaştı?

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19), salgının başladığı zamandan yaklaşık bir yıl sonra Antarktika'ya ulaştı. 21 Aralık'a kadar hiç vakanın görülmediği dünyanın en güneyindeki kıtada 36 pozitif vaka olduğu açıklandı.

Şili Ordusu, Antarktika'daki General Bernardo O'Higgins araştırma üssündeki 26'sı asker, 36 kişinin Koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Euronews'in haberine göre; istasyonda bakım çalışması yapan askerler ve 10 sivil müteahhite virüsün nasıl bulaştığı ve hastalığın kıtadaki diğer araştırma tesislerine de yayılıp yayılmadığı henüz bilinmiyor.

Olayların zaman çizelgesi

İspanyol ve Şili medyasındaki haberlere göre, 36 kişinin virüsü Şili'den ayrılmadan önce ya da transit geçiş sırasında kaptığı tahmin ediliyor.

Euronews'e konuşan Antarktik uzmanı Dr. Alan Hemmings, "Benim tek tahminim kıtaya gelen enfeksiyonun Şili'den ayrılmadan önce veya istasyona transit geçiş sırasında bir gemi veya uçakta bulaşması. İstasyonda tek bir kişinin enfekte olması, yakın çevresine ve ardından daha geniş çevreye yayılmasına neden olmuştur" yorumunda bulundu.

Antarktik kıtasında yerleşik kimse yaşamıyor. Kıtada, sadece kış mevsiminde 38 araştırma üssünde bin kadar bilim insanı görev yapıyor.

Virüsün kıtada nasıl bir etkisi olabilir?

Antarctic Science dergisinde geçen ay yayınlanan bir araştırma makalesine göre, kıtada vakalar doğrulanmadan öncesinde dahi birçok ülke '2020-21 saha sezonu' için bilimsel çalışma planlarını büyük ölçüde azaltma yoluna gitmişti.

Ancak kıtadaki çalışmaların azalması, bilimsel aparatların kar yığınlarının altına gömülmesine yol açabilir.