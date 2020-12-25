Koronavirüs diye hastaneye kaldırılan 15 yaşındaki çocuğun, 3 yıldır cinsel istismara uğradığı ortaya çıktı!

Kilis'te rahatsızlanınca hastaneye kaldırılan 15 yaşındaki çocuğun, cinsel istismara maruz kaldığı ortaya çıktı. 15 yaşındaki çocuğun babasının görevli olduğu su deposunda 40 yaşındaki İsmail A.'nın 3 yıl boyunca tecavüzüze uğradığı belirtildi.

Zanlının 3 yıl boyunca, "Seni seviyorum, evleneceğim, başkasına söylersen de öldürürüm" şeklindeki tehditlerle tecavüze devam ettiği ifade edildi.

Tarlada çalışırken rahatsızlanınca Koronavirüs'e yakalandığı düşünülerek hastaneye götürülen E.Ö.'nün hamile olduğu ortaya çıktı. İsmail A. gözaltına alınırken, hastanede doğan bebek, devlet korumasına alındı. 12 gün tutuklu kalan İsmail A. ise avukatlarının yaptığı itiraz üzerine, adli kontrolle serbest bırakıldı.

Aktarılanlara göre, ailenin avukatı İbrahim Halil Demircioğlu'nun defalarca tekrar tutuklanması için dilekçe vermesine rağmen "Mağdurun tahliyeye itiraz hakkı yok" denilerek olumsuz yanıt verildi. Sabah gazetesinden Mehmet Boncuk'un haberine göre, İsmail A.'nın katılmadığı Kilis Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın ilk duruşmasına, mağdur kızın anne ve babası ile avukatları, ayrıca Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın temsilcileri katıldı. E:Ö. duruşmada ilk tecavüzden sonra tehditlerden korktuğu için diğer tecavüzlere de boyun eğdiğini anlattı.

Baba Ş. Ö. ise "Sanığın kardeşi, hastaneye giderek, şikayeti geri çekmesi için kızımı tehdit etmiş" dedi. Anne S. Ö'de, "Bu adam ciğerimi yaktı, kızıma 3 yıl boyunca tecavüz etti. Cumhurbaşkanımızdan Adalet Bakanımızdan bizi yakan ateşe bir su atılmasını istiyorum" dedi.