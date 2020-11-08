Koronavirüs denetimleri: 105 araç ve 13 iş yeri faaliyetten men edildi

İçişleri Bakanlığı'nın Koronavirüs denetimlerinde 105 şehir içi ve şehirlerarası toplu ulaşım aracı/taksi seferden, 13 iş yeri faaliyetten men edildi.
42.313 personelin görev aldığı, 12.501 denetim ekibi marifetiyle gerçekleştirilen denetimlerde;
-7.938 şehirlerarası toplu ulaşım aracı,
-24.213 şehir içi toplu ulaşım aracı,
-10.207 ticari taksi,
-1.837 pazaryeri (semtpazarı, sosyete pazarı vb),
-63.058 kalabalık cadde, bulvar ve sokaklar üzerinde bulunan iş yeri kontrol edildi.
• Yapılan denetimlerde alınan tedbirlere aykırı hareket eden,
-105 şehir içi ve şehirlerarası toplu ulaşım aracı ile ticari taksi seferden men edildi,
-4.336 işyeri tedbirlere uymadığı için uyarıldı,
-13 iş yeri faaliyetten men edildi,
-6.412 kişinin maske zorunluluğuna uymadığı, 12 kişinin ise HES kodu olmadan seyahat ettiği tespit edildi,
-Tedbirlere aykırı hareket edenlere (kişi, işyeri, işletme, fabrika vb.) idari para cezası uygulandı,
-Tedbirlere uymadığı tespit edilen 585 kişi/işletme hakkında suç duyurusunda bulunuldu.