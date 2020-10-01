Koronavirüs bulaşır diye çocuklarını ambulanstan indirdiler!

Antalya'da bisikletiyle yok kenarında araca çarparak yaralanan kişinin yakınları, Koronavirüs bulaşacağı endişesiyle ambulansta müdahaleye izin vermedi.

Kavaklı Mahallesi Şeyh Şamil Caddesi'nde dün meydana gelen olayda, Yusuf Kaan Uysal, kullandığı bisikletle yol kenarında park halindeki ticari araca arkadan çarptı.

Uysal başını aracın arka camına vurarak yaralanırken, aracın camı ise parçalandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaralı Yusuf Kaan Uysal'a ambulansta müdahale ettiği sırada, haberi alarak olay yerine gelen anne ve babası, Koronavirüs bulaşacağı korkusuyla ambulansta müdahaleye izin vermek istemedi.

Aile çocuklarını ambulanstan indirirken, sağlık görevlileri kendilerini ikna etmeye çalıştı. Yapılan görüşmenin ardından aile ikna edildi. Yeniden ambulansa bindirilen Yusuf Kaan Uysal, Manavgat Devlet Hastanesi'ne götürüldü.