Koronavirüs bir yandan, TL'deki düşüş diğer yandan: Tüpraş'tan 185 milyon TL zarar

Koronavirüs salgınından en fazla etkilenen şirketler arasında yer alan akaryakıt devi Tüpraş, Nisan-Mayıs-Haziran döneminde (İkinci çeyrek) 185 milyon TL net zarar açıkladı.

Piyasa beklentisi 114 milyon TL net zarar şeklindeydi.

FAVÖK ise 559 milyon TL ile ortalama beklenti olan 365 milyon TL’nin üzerinde gerçekleşti. Net rafineri marjı geçen seneye göre yüzde 68 düşerek 0.9 dolar/varile geriledi.

Koronavirüs salgınıyla yollar boşalınca akaryakıt satışları düşmüştü. Bu dönemde petrol fiyatlarında yaşanan düşüş de şirketin bilançosunu olumsuz etkiledi.

TL'deki düşüşten de etkilendi

Tüpraş’ı vuran bir başka olumsuz gelişme, TL’de yaşanan değer kaybı oldu. Yüksek kur farkı zararları ve şirketin yüzde 40 iştiraki OPET’ten gelen olumsuz katkı, şirketin net zarar yazmasına neden oldu.