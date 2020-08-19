Koronavirüs BİM’i, Şok’u zengin etti, bazı şirketleri uçuruma sürükledi

Biz doların kontrolsüz yükselişine odaklanmışken Borsa İstanbul’da işlem gören Türkiye’nin önde gelen şirketleri arka arkaya ikinci çeyrek bilançolarını açıkladılar. “İkinci çeyrek” denilen dönem, Koronavirüs’ün Türkiye’yi vurduğu, sokağa çıkma yasaklarının hepimizi eve kapattığı Nisan, Mayıs ve Haziran ayları...

Bilançolar, Koronavirüs’ün ekonomideki dengeleri temelinden oynattığını ortaya koyuyor: Nisan-Mayıs-Haziran aylarında bazı şirketlerin kârı patlarken, bazı şirketler, “Altından nasıl kalkacaklar?” sorusunun sorulmasına yol açan zararlar açıkladılar.

Havacılıkta ağır hasar

Havacılık şirketlerinin salgın döneminde daralacağı biliniyordu. Ama insan milyar TL’lik zararlarla karşılaşınca, durup bir yutkunuyor. Pegasus’un cirosu geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 94 daraldı. Şirket 927 milyon TL net zarar açıkladı.

THY’nin zararı daha büyük: Şirket ikinci çeyrekte 2.23 milyar TL, ilk 6 ayda ise toplam 4.2 milyar TL zarar etti.

Havacılığın küçüklerinde de hasar var: Çelebi Hava Servisi, ikinci çeyrekte 117,3 milyon TL zarar açıkladı. Oysa geçen yılın aynı döneminde Çelebi 23,4 milyon TL kâr etmişti.

Sanayide de hasar var

Sadece havacılık mı? Sanayi de ağır darbe aldı. Türkiye’nin sanayi devi, “En büyük 500 şirket” listesinin zirvesinin gediklisi Tüpraş, ikinci çeyrekte 184.8 milyon TL zarar açıkladı.

Tüpraş’ın zararı ana hissedar Koç Holding’i de etkiledi: Koç Holding’in 2020 yılı ikinci çeyrek kârı bir önceki yıla göre yüzde 32,6 oranında azalarak 961,4 milyon TL’ye indi. Özellikle enerji ve otomotiv grupların kombine cirolarında yaşanan düşüşler bunda etkili oldu.

Sadece Türkiye’nin değil dünyanın elyaf devi, Yalova’daki Aksa Akrilik, ikinci çeyrekte 17,8 milyon TL ana ortaklık net dönem zararı açıkladı. Oysa Aksa bir önceki yılın ikinci çeyreğinde 72,8 milyon TL kâr açıklamıştı.

Perakendenin asırlık markalarında da haberler kötü: Vakko, ikinci çeyrekte 34 milyon TL zarar etti.

"Yollarımız burada ayrılıyor"...

Ama bir de Koronavirüs’te kârını, cirosunu artıranlar var! İnsanlar karantinada market raflarına hücum edince cirolar katlandı...

Ülker Grubu’nun perakende zinciri Şok Market, ikinci çeyrekte 50,4 milyon TL ana ortaklık net dönem kârı açıkladı. Oysa şirket geçen yılın aynı döneminde 24,4 milyon TL zarardaydı. Şok, Koronavirüs çeyreğinde satış gelirlerini yıllık bazda yüzde 30,9 oranında artırarak 5.225 milyon TL’ye çıkardı.

BİM ise Koronavirüs’le adeta kanatlandı: İkinci çeyrekte kârı yüzde 100’den fazla artıp 697 milyon TL’ye çıktı.

Karantinada eve hapsolan insanlar internete, mobile yüklenince telekom şirketlerinde de cirolar patladı.

Türk Telekom, sabit genişbant segmentindeki yüksek satışların etkisiyle cirosunu bir önceki yıla göre yüzde 21 artırdı. Bunun da etkisiyle 2020’nin ikinci üç aylık döneminde geçen yıla göre yüzde 126 daha fazla kâr etti.

Turkcell de Koronavirüs’te büyüyenlerden: Kârını ikinci çeyrekte yıllık bazda yüzde 83.1 artırdı.

Koronavirüs kimini deldi geçti, kimini zengin etti...