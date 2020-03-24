Koronavirüs | Avustralyalı pilot uçuş rotasıyla gökyüzüne "Evde kal" yazdı

Bir pilot, uçuş güzergâhlarını çok özel bir mesaj için kullanarak gökyüzüne "evde kal (stay home)" cümlesini yazdı.

Söz konusu duyarlılık, uçakların eksiksiz rotalarını gösteren uçuş takip sitesiyle görülebiliyor. Independent Türkçe'deki Helen Coffey imzalı habere göre mesaj, Avusturya semalarında Diamond DA40 tipi tek motorlu uçakla uçarken bırakıldı. 23 Mart'ta Avusturya'daki Weiner Neustadt'tan kalkan uçak, 24 dakika sonra Graz'a indi.

Şu ana kadar Avusturya'da 3 bin 800'den fazla teyit edilmiş Koronavirüs vakası bulunuyor. Virüs yüzünden 16 kişi hayatını kaybetti. Mesaj, Avrupa'daki hükûmetlerin yurttaşlarına Covid-19'un yayılmasını durdurmaya yardımcı olmak için evde kalmalarını giderek daha fazla söylediği esnada geldi.

Hem İspanya hem Fransa tecrit uygulamasına geçerken, bu hafta sonu Boris Johnson da Britanyalılardan sosyal mesafe kurallarını daha iyi uygulamalarını ve mümkün olabildiğince evde kalarak hayat kurtarmalarını rica etti.

Birleşik Krallık (BK) hükümeti ayrıca, BK içindeki zorunlu olmayan tüm seyahatleri yasaklama tavsiyesini güncelleyerek yurttaşlara tatile çıkmak veya ikinci evlerine gitmek yerine birincil konutlarında kalmalarını söyledi. Bu, bir pilotun gökyüzüne bir şeyler çizmek için uçağını ilk kullanışı olmasa da önceki örnekler, bu kadar ciddi bir mesaj taşımıyordu.

Kasım 2019'da bir Boeing 747 pilotu, uçağın son yolculuğuna dikkat çekmek için gökyüzünde şaşırtıcı bir resim "çizmişti". Uçak, İtalya'daki Roma'dan Tel Aviv'e son özel emeklilik uçuşunu yapmadan önce 48 yıl boyunca İsrail havayolu El Al'a hizmet etmişti.

"Göklerin Kraliçesi"nin dümenindeki kaptan, Akdeniz üzerinden uçarken uçuş rotasını Boeing uçağının siluetine benzeyecek şekilde değiştirerek yolculuğu daha da unutulmaz kılmıştı.

Ayrıca, bu ayın başlarında Lufthansa uçuşuna ait rota, uçak varışta havaalanının üzerinde daireler çizmek zorunda kalınca penis benzeri bir şekil ortaya çıkarmıştı. Görüntü, dünyanın çapındaki ticari uçuşları izleyen FlightRadar24'te sitesinden görülebiliyor. Site, sosyal medyada kaba görünümlü rotanın bir kısmını paylaşarak gülmekten ağlayan emojinin yanı sıra şu tweeti atmıştı: "LH350, ikinci girişiminde indi."

Bu çizgilerin kasıtlı olarak kışkırtıcı şekilde çizilip çizilmediği bilinmiyor.