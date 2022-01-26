Covid-19 atlatan Temel Karamollaoğlu'ndan ilk mesaj

Yakalandığı Koronavirüs'ü hastanede atlatan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, sosyal medya hesabından ilk mesajını paylaştı. Karamollaoğlu, "Haydi Bismillah! Arkadaşlar nerede kalmıştık?" diyerek çalışmaya döndüğünü duyurdu.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, 4 Ocak'ta koronavirüse yakalandıktan 5 gün sonra tedbir ve tedavi amacıyla hastaneye yatırıldı. Tedavisi tamamlanan Karamollaoğlu, 15 Ocak'ta taburcu olup evinde istirahate çekildi. Karamollaoğlu, bugün partisinin Genel Merkezi'nden bir fotoğraf paylaşıp çalışmalarına devam ettiğini açıkladı. Karamollaoğlu, fotoğrafın açıklamasında ise, "Haydi Bismillah! Arkadaşlar nerede kalmıştık?" ifadesine yer verdi.