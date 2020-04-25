Koronavirüs'ü yenen Burak Akkul, 17 kilo verdi

Türkiye'de yeni tip Koronavirüs (Covid-19) teşhisi konulan ilk 20 hastadan biri olan sunucu Burak Akkul, yaklaşık 1 aylık tedavi sürecinin ardından Instagram hesabından son halini paylaştı. Tedavi sürecinde 17 kilo veren Akkul'un son hali ise dikkat çekti.

Teve2 ekranlarında yayınlanan Çok Gezenti isimli programda sunuculuk yapan Burak Akkul, geçtiğimiz aylarda Koronavirüs teşhisiyle tedavi altına alındı.



Uzun süre yoğun bakımda tedavi gördükten sonra hastalığı yenen Akkul, taburcu olduktan sonra kendisini evde karantinaya aldı. Bu süreçte Instagram hesabından sağlık durumu hakkındaki gelişmeler hakkında bilgi veren sunucu, bugün son halini paylaştı.

Uzun süre yoğun bakımda yattığı için evde fizik tedavi gören Akkul, ayakta çekilen bir fotoğrafını paylaşarak son durumu hakkında bilgi verdi.

17 kilo verdiğine belirten Burak Akkul, plazma bağışı için, "Seda yakın zamanda bir düşük yaşadığı için, buna uygun değil. Benimse, kaslarından 17 kilo veren biri olarak vücudum zayıf ve tehlikelere açık. Doktorlar şimdilik uygun bulmuyor.



Hastane takipte merak etmeyin. Hiç sigara kullanmadım. Birkaç kul 'hiç Allah'tan demediniz' demiş. Çok yerde dedim o ayrı da, her mesajımda "dualarla" demiyor muyum? O dualar bahçedeki ağaca edilmiyor. Çok Gezenti yeni bölüm, bu dünya şartlarında bu sene zor. Ben yine bilgilendiririm sizi." ifadelerini kullandı.