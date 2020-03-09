Koronavirüs aşısı için gönüllüler arıyor; 2 haftalık test için 28 bin TL ödenecek

İngiltere'de bir klinik, dünyaya hızla yayılan ölümcül Koronavirüs'e aşı geliştirmek için gönüller aradığını duyurdu. İki hafta karantinada bekleyecek gönüllülere 3 bin 500 sterlin (28 bin TL) ödenecek.

Euronews'in haberine göre, Londra'nın doğusunda bulunan bir laboratuvarda gerçekleştirilecek çalışma için toplamda 24 kişinin kabul edileceği belirtildi. Karantinada kalacak olan denekler iki hafta süreyle hiçbir şekilde diğer insanlarla temas etmeyecek. Aşının gelecek kış ayından önce bulunması bekleniyor. Çalışmayı yürüten bilim insanları bunun özellikle kış aylarında grip enfeksiyonlarına karşı bünyesi zayıf olanlar ve metabolizma hızları düşük yaşlı insanlar için hayati önem taşıdığını söyledi.

Queen Mary BioEnterprises Deney Merkezi'nde karantinada kalacak hastaların vücutlarına çok düşük miktarda Koronavirüs'ün bir türü olan OC43 ve 229E enjekte edileceği kaydedildi. Bu virüs türlerinin hastaya sadece solunum yollarında bazı rahatsızlıklar verdiği açıklanırken, deneklerde öksürme ve soğuk algınlığı gibi belirtiler görüleceği ifade ediliyor.

Koronavirüs aşısının geliştirilmesinin yanı sıra bilim insanları bu çalışma sayesinde, araştırmacı ve eczacılara güvenli bir ortamda anti virüs ve yeni virüs türlerine karşı farklı tedavi yöntemlerini geliştirme imkanı da tanımış olacak.

Denek olmak isteyenler FluCamp.com adresinden başvurularını yapabilirler.

İngiltere'deyse bugüne kadar 319 vaka görülürken, 5 kişi de salgın sebebiyle yaşamını yitirdi.