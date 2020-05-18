Koronavirüs aşısı haberleri sonrası petrol yükseldi, altın zirveden döndü

Covid-19 aşısına ilişkin olumlu haberlerin yanında, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın, "Ekonomiyi desteklemede sınırımız yok" yolundaki açıklamaların desteğiyle yükselen talep artışı umutları, petrol fiyatlarını yükseltiyor.

Artan güvenli liman talebiyle ons başına 1,760 doları da aşarak, 2012 yılının Ocak ayından bu yana en yüksek düzeye tırmanan altın fiyatları ise, gelişmelerle 1,740 dolar düzeylerine çekildi.

Gelişmelerle Brent petrolün varil fiyatı yüzde 6.01 artışla 34.68 dolara, ABD Batı Teksas hafif petrolünün varil fiyatı da yüzde 7.33 artışla uzun süredir ilk kez 30 doları da aşarak 32.04 dolara yükseldi.

Küresel emtia piyasalarında;

gümüş, yüzde 2.78 artışla 17.12 dolar,

altın, yüzde 0.02 artışla 1,743.81 dolar,

bakır, yüzde 1.80 düşüşle 5,185.50 dolar,

platin, yüzde 3.61 artışla 821.95 dolar,

paladyum yüzde 6.01 artışla 1,990.54 dolar düzeyindeydi.

İç piyasada ise, gram altın 385 liraya, çeyrek altın 632 liraya, Cumhuriyet altını da 2,519 liraya geriledi.

Ünlü Menkul Değerler'in, "Ons altın kazanımlarını ileri taşıyor" başlıklı değerlendirmesinde, "Küresel piyasalar yeni haftaya ılımlı bir tonda başlıyor olsa da ABD ile Çin arasındaki gerilimin yanında ekonomiye yönelik endişelerin geçerliliğini koruması ve bu kapsamda ABD ve Euro Bölgesi’nde başta olmak üzere ekonomiye daha fazla desteğin sürekli gündemde kalması değerli metallere pozitif yansıyor. Ekonomilerde aşağı yönlü riskler yüksek seyrederken Fed’in negatif faiz oranlarına sıcak bakmaması ise özellikle altına güçlü alımlar olarak yansıyor. Yeni haftaya kazanımlarını ileri taşıyarak başlayan ons altına teknik açıdan bakıldığında 1750 doların üzerinde kalınması durumunda kısa vadede yükseliş eğiliminin 1800 dolara doğru güç kazanacağını düşünüyoruz" denildi.