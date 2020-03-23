Koronavirüs anketi: Toplumun yüzde 26'sı Sağlık Bakanlığı'nın tedbirlerini yeterli bulmuyor; yüzde 21'i endişeli değil

Optimar Araştırma, 10-18 Mart tarihleri arasında yaptığı 'Türkiye'nin Nabzı' araştırmasında Koronavirüs'le ilgili olarak 26 ilde 2007 kişiye sorular sordu.

Araştırma sonuçlarına göre, Türkiye'de Koronavirüs'ün tespit edilmesinin ardından Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tedbirleri vatandaşların yüzde 40,5'i tamamen yeterli buldu. Yüzde 33,6'lık kesim ise şu an için yeterli olsa bile tedbirlerin artması gerektiği görüşünde. Tedbirleri yeterli bulmayanların oranı ise yüzde 25,9.

Yüzde 20,9'luk kesim endişelenmiyor

'Koronavirüs'ün Türkiye'de bulunması sizi endişelendiriyor mu?' sorusuna

Evet: Yüzde 72,9'luk kesim "Evet"; yüzde 20,9'luk kesim "Hayır", yüzde 6,2'lik kesim ise "Fikrim yok" dedi.

Yüzde 73,7'lük kesim "Türkiye için tehdit" dedi

Koronavirüs'ün Türkiye için bir tehdit oluşturup oluşturmadığı konusunda, vatandaşların yüzde 73,7'si tehdit oluşturabileceğini, yüzde 18,5'i tehdit olarak görmediğini söyledi. Kalan yüzde 7,8'lik kesim ise fikir belirtmedi.

Yüzde 11,3 Koronavirüs'e karşı tedbir almadı

Araştırmaya katılanların yüzde 88,7'si Koronavirüs ile mücadele için tedbir aldığını belirtirken, yüzde 11.3'ü herhangi bir tedbir almadığını söyledi.

Alınan tedbirler ise şöyle sıralandı:

Elleri bolca yıkamak: Yüzde 30,6

Maske ve kolonya kullanmak: Yüzde 16,2

Bu iki öne çıkan tedbiri, kişisel temizliğe önem ve kalabalık mekanlardan uzak bulunma seçenekleri izledi.