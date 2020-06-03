Koronavirüs: Adım adım Türkiye'nin Covid-19'la mücadelesi

12 Mart: Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında, tüm bakanların katıldığı bir koronavirüs toplantısı düzenlendi. 5 saate yakın süren toplantıdan okulların tatil edilmesi, kamu görevlilerinin yurtdışına çıkışının izne bağlanması, spor müsabakalarının seyircisiz oynanması gibi kararlar çıktı.
14 Mart: Aralarında Almanya, Fransa ve İspanya'nın da bulunduğu Avrupa ülkeleriyle uçuşlara ara verildi. Azerbaycan sınırı nakliye hariç geçişlere kapatıldı. Bir gün sonra Gürcistan için de aynı karar alınacaktı.
15 Mart: Umreden dönenlere öğrenci yurtlarında 14 gün zorunlu karantina uygulanmaya başlandı.
16 Mart: Barlar, gece kulüpleri, tiyatrolar, sinemalar, spor salonları ve kafeler kapatıldı. Camilerde toplu ibadet sonlandırıldı. Yurtdışından dönen herkese iki hafta karantina zorunluğu getirildi.
11 Nisan: Türkiye'de bir günde tespit edilen yeni vaka sayısı 5 bin 138 ile zirveye ulaştı.
12 Nisan: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sokağa çıkma yasağı kararı sonrası oluşan kaosa dair "Kararının uygulanmasının sorumluluğu, her yönüyle şahsıma aittir" diyerek istifa etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan istifayı kabul etmedi. Sağlık Bakanı Koca, bazı koronavirüs vakalarında tedavi için sıtma ilacı hidroksiklorokin kullanıldığını duyurdu.
18-19 Nisan: 31 ilde sokağa çıkma yasağı ikinci defa uygulandı.
19 Nisan: Türkiye'de bir günde koronavirüsten ölenlerin sayısı 127 ile zirveye ulaştı. O tarihten itibaren günlük ölüm satıları azalmaya başladı.
20 Nisan: Cumhurbaşkanı Erdoğan salgının başlangıcından beri ilk defa kamuoyu önüne çıkarak Balıkesir'de bir hastane açılışına video konferans yöntemiyle katıldı.
23 Nisan: Türkiye'de aktif vaka sayısı 80 bin 808 ile zirveye ulaştı. O tarihten itibaren iyileşenlerin sayısı tespit edilen vakaların üzerine çıktı.
23-26 Nisan: Resmi tatil ile birleştirilerek 31 ilde hafta sonu 4 günlük sokağa çıkma uygulandı.
Mayıs: Yeni vaka sayısı azalırken normalleşme hazırlıkları başlıyor
3 Mayıs: Sağlık Bakanlığı, iyileşen hasta sayısının Covid-19 hastalarının sayısını ilk defa geçtiğini açıkladı.
4 Mayıs: Yedi ilde seyahat yasağı kaldırıldı. İBB Başkanı İmamoğlu Askıda Fatura uygulamasını başlattı.
6 Mayıs: Sağlık Bakanı Koca, virüsle mücadelede ikinci aşamaya geçildiğini duyurdu. Bu aşamada kontrollü sosyal yaşama geri dönüş yapılacağı açıklandı.
9-10 Mayıs: 24 ilde hafta sonu sokağa çıkma yasağı ilan edildi.
10 Mayıs: 65 yaş üstü yurttaşlar ilk defa dört saatliğine sokağa çıktı. 61 ilde 303 yerleşimde karantina önlemleri kaldırıldı, 111 yerleşimde devam etti.
11 Mayıs: Alışveriş merkezleri ve berberler açıldı. Dokuz ilde daha sokağa çıkma kısıtlamaları kaldırıldı.
13 Mayıs: 14 yaş altı çocukların dört saatliğine sokağa çıkmasına izin verildi. ABB Başkanı Yavaş da Askıda Fatura uygulamasını duyurdu.
15 Mayıs: 15-20 yaş arası gençler ilk defa dört saatliğine sokağa çıktı.
16-19 Mayıs: 15 ilde dört günlük sokağa çıkma yasağı ilan edildi.