Koronavirüs, ABD Senatosu'na da sıçradı

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ABD'nin yasama organı Kongre'nin üst meclisi Senato'nun Cumhuriyetçi üyelerinden Rand Paul'un yeni tip Koronavirüs (Covid-19) taşıdığı tespit edildi.

New York Times'ın aktardığına göre Senato Çoğunluk Lideri Mitch McConnell, Paul'un test sonuçlarının pozitif geldiğini Cumhuriyetçi meslektaşlarına dün öğle yemeği sırasında söyledi. Bu gelişme, sıkça el sıkışan ve seyahat eden senatörleri endişelendirdi.

57 yaşındaki Paul'un resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Senatör Rand Paul'un Covid-19 testi sonuçları pozitif geldi. Kendini iyi hissediyor ve şu an karantina altında. Semptom göstermiyor, sıkça seyahat ettiği için test edildi" denildi. Açıklamda Senatör Paul'un ofis ekibinin 10 gün önce evden çalışmaya başladığı belirtildi.

Paul'un özel kalem müdürü kısa süre sonra bir düzeltme yaparak, senatörün iki kişinin Koronavirüs taşıdığı bir etkinliğe katıldığını öğrenmesinden sonra test yaptırdığını belirtti.

Paul, Kongre'de Koronavirüs kapan 3. kişi, ancak ilk senatör oldu. Daha önce Temsilciler Meclisi üyeleri Mario Diaz-Balart ve Ben McAdams'da virüse rastlanmıştı.