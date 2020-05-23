Korona sonrası fonksiyon değişikliği; ofis binalarının öğrenci evlerine dönüşmesi için görüşmeler başladı

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını sonrası boş kalan ofisler çözümü fonksiyon değişikliğinde buldu. Mart ayından bu yana İstanbul’daki 26 ofis binasının öğrenci evine çevrilmesi konusunda teklif aldıklarını söyleyen Erkanlı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Rıza Erkanlı, “Ofislerdeki bu talep artışını otellerin izleyeceğini düşünüyoruz” dedi. Atıl bina sayısının salgın etkisiyle artacağını belirten sektör temsilcileri yurtların yanı sıra, yaşlı bakımevi ve home office gibi dönüşümlerin de gündeme geleceğini söyledi.

Hürriyet gazetesinden Gülistan Alagöz'ün haberine göre, gayrimenkul sektörü temsilcilerine göre İstanbul’daki bazı ofis binalarının öğrenci evlerine dönüştürülmesi için taraflar arasında görüşmeler başladı. Bunun yanında özellikle merkezi noktalardaki boş ofis binalarının home office’e dönüşmesi de bekleniyor.