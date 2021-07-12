Korona krizi açlıkla mücadele eden insanların sayısını artırdı

Birleşmiş Milletler'in açıkladığı küresel beslenme raporuna göre tüm dünyada yetersiz beslenen insanların sayısı 811 milyona yükseldi. Bu sayı dünya nüfusunun yüzde 10'una tekabül ediyor.

Birleşmiş Milletler'in açıkladığı küresel beslenme raporuna göre korona yılı olan 2020'de aç insanların sayısı 811 milyona yükseldi. New York'ta kamuoyuyla paylaşılan rapora göre yetersiz beslenen insanların oranı dünya nüfusunun hemen hemen yüzde 10'unu oluşturuyor. 2019 yılıyla karşılaştırıldığında yetersiz beslenen insanların sayısındaki artışın oranı yüzde 1,5 olarak kaydedildi.

Araştırmada 2030 yılına kadar sadece korona krizi yüzünden aç konumuna düşecek olanların sayısı 30 milyon olarak tespit edildi. Uluslararası toplum 2030 yılına kadar açlığı sona erdirme hedefini önüne koymuştu.

Afrika'da nüfusun yüzde 20'si yetersiz besleniyor

Yetersiz beslenen insanların sayısı geçen yıl en çok Afrika'da arttı. 282 milyon insanın yetersiz beslendiği Afrika'da bu sayı nüfusun yüzde 20'sine denk geliyor. Asya kıtasında ise yaklaşık 418 milyon kişi yetersiz beslenirken Güney Amerika ve Karayipler'de ise bu sayı 60 milyon olarak rapora yansıdı.

Araştırma raporunun yazarlarına göre 2014 yılından bu yana yetersiz beslenen insanların sayısında görülen artış trendini korona pandemisi hızlandırdı. Dünya nüfusunun üçte birinin geçen yıl gerekli olan gıdaya yeterli erişiminin olmadığı belirtiliyor. Raporda 5 yaş altı 150 milyon çocuğun yetersiz beslenme nedeniyle yeterli bedensel gelişim göstermediği de kaydedildi.

Üç milyar insan sağlık gıdaya erişemedi

Raporda korona yılında yaklaşık 3 milyar insanın başta pahalılık nedeniyle sağlıklı gıdaya yeterli erişiminin olmadığı ifade edildi. Kadın-erkek eşitsizliğinin de krizi derinleştirdiği belirtiliyor. Gıda güvenliği bakımından tehdit altındaki kadınların sayısı erkeklere nazaran daha yüksek olarak ölçüldü.

Birleşmiş Milletler'in bu raporu, Dünya Gıda Programı (WFP), Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu (IFAD) gibi BM'ye bağlı örgütlerin işbirliğinde hazırlandı.

epd / EC, HS

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