Korona günlerinde suç: 11 yaşındaki çocuk, medikal maskeyle araba çaldı

T24 Dış Haberler

ABD'nin Boston kentinde polis, geçen hafta 11 yaşında bir kızın Dorchester bölgesinde araba çaldığını duyurdu.

Açıklamada çocuğun yakalandığı ancak yaşı sebebiyle kendisine br suçlama yöneltilmediği ifade edildi.

CBS'in aktardığına göre 22 Nisan saat 20:30'da polis bir araba hırsızlığı ihbarı aldı. İhbarı yapan kadın arabasını çalışır halde bıraktığını ve içinde çocuğu ile yeğeni olduğunu ifade etti.

Çocuklardan biri polise verdiği ifadede, "Maskeli bir Afrikan Amerikalı kız arabaya yaklaştı ve camı indirmemizi talep etti. Camı indirince aradan inmemizi istedi ve arabaya binip uzaklaştı" dedi.

Polis kısa süre sonra arabayı buldu ve şüphelinin 11 yaşında olduğunu farketti. 11 yaşındaki çocuk, Çocuk ve Aile Bakanlığı tarafından koruma altına alındı.

Polis, sürücülerin araçlarından inerken konağı kapatmaları gerektiği konusunda hatırlatmada bulundu.