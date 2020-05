"Korona günlerinde şiddet hattımızı kadınlar evden değil; markete gidiyorum diyerek dışarıdan aradı"

“Betraying Big Brother: The Feminist Awakening in China” [Büyük Ağabeye İhanet Etmek: Çin’de Feminist Uyanış] kitabının yazarı Leta Hong Fincher, ABD'nin saygın gazetelerinden The Huffington Post ’a Çin'deki kadın hakları aktivistlerinden kendilerine gelen ev içi şiddete karşı yardım başvurularının önemli ölçüde arttığını duyduğunu söyledi.

Türkiye'de de ilk vakanın görüldüğü 11 Mart'tan bugüne yaşam büyük ölçüde evlerde sürüyor. Kadınların yaşayabileceği şiddete karşı farklı kadın örgütlerinden kadınlar 7/24 ulaşılabilir şiddet hattı olması ve İstanbul Sözleşmesi ile 6284 (Kadına yönelik ev içi şiddetin önlenmesi) sayılı yasanın uygulanmasının zorlaştırılmaması gerektiğini söyledi.

Bianet sitesinden Evrim Kepenek'in derlediği haberde Kadın Savunma Ağı, Mor Çatı ve Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformun'ndan kadınlar konuştu.

Kadın Savunma Ağı’ndan Sezen Özkan: Salgınla mücadelede en önemli araçlardan biri olan sosyal mesafenin kadınlar için her açıdan güvenli olması için: İstanbul Sözleşmesi'nin, 6284 sayılı yasanın ve faili uzaklaştırma kararlarının bu koşullarda da en etkin biçimde uygulanmasını istiyoruz.

Mor Çatı’dan Melike Keleş: Mor Çatı'yı genelde kadınlar kocaları evde olmadığında arıyor. Karakola o dönemlere destek için başvuru yapıyorlar. Dolayısıyla bugün bu eve kapanma sürecinde kadınların telefonla destek mekanizmalarına ulaşmalarına çok zor.

Bu süreçte bizim destek hattımızı arayan kadınlardan hiçbiri evden aramadı. Muhtemelen evden arama koşulları yok. Evi terk etmiş ya da "alışverişe gidiyorum" diyerek evden çıkmış kadınlar aradı bizi.

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Genel Sekreteri Fidan Ataselim: Kadınların daha fazla evde kalmak zorunda olduğu günler toplumsal cinsiyet rollerini yeniden üreteceği için farklı önlemler alınmalı. Ev içi emek görünmez kılınmamalı. En azından ev işlerinin, temizlik, yemek, hasta ve çocuk bakımı...., kolektif yürütülmesi her yerde teşvik edilmeli. Cinsiyetçi iş bölümü normalleştirilmemeli.

Şiddet ve şiddet tehdidi durumunda kadınlar için destek ve danışma mekanizmaları 7/24 çalışmalı, aksama olmamalıdır. 155 Polis, 156 Jandarma, 183 Bakanlık, baroların hatları ve bir engelle karşılaşılırsa bizi arayabilir kadınlar. İçisleri Bakanlığı'nın çıkardığı KADES uygulaması telefonlara yüklenebilir her ne kadar uygulamada aksaklık olsa da kullanmaktan bizi geri tutmamalıdır.

