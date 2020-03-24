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"Korona günlerinde şiddet hattımızı kadınlar evden değil; markete gidiyorum diyerek dışarıdan aradı"

24 Mart 2020 11:54

 Koronavirüs salgını nedeniyle hayatların evlere çekilmesi sonrası kadına yönelik şiddet vakalarının arttığı çeşitli raporlara yansıdı. 

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