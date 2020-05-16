Korona günlerinde Brezilya'ya sağlık bakanı dayanmıyor

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Yeni tip Koronavirüs salgını sırasında ikinci kez bir Brezilya sağlık bakanı görevden ayrıldı.

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun kısıtlamaları gevşetmek konusunda "çok ürkek" davranmakla eleştirdiği Sağlık Bakanı Nelson Teich, kabinedeki görevinden ayrılma kararı aldığını ifade etti.

Teich, cuma günü düzenlediği basın toplantısında Bolsonaro'ya kendisine verdiği fırsat için teşekkür etti ve elinden geleni yaptığını belirtti. Teich, görevi bırakma gerekçesiyle ilgili bir açıklamada bulunmadı.

Pandemi sürecinde ikinci kez bir sağlık bakanının görevden ayrılmasının ardından birçok siyasetçi Brezilya'nın aşırı sağcı liderine tepki gösterdi. Halk, Bolsonaro'yu evlerinin camlarından tencere ve tavalara vurarak protesto etti.

Reuters'a konuşan kaynaklara göre kabinede görev alan asker kökenli isimler, Sağlık Bakanı Yardımcısı General Eduardo Pazuello'nun görevi devralmasını istiyor.

Bolsonaro, Nisan ayında Koronavirüs uygulamaları konusunda anlaşamadığı bakan Luiz Henrique Mandetta'yı görevden almıştı.

Brezilya'da şu ana kadar 2220 binden fazla Koronavirüs vakası tespit edildi ve yaklaşık 15 bin kişi hayatını kaybetti.