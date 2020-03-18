'Korona günlerinde aşk': Hastanenin önünde yüzlerinde maskeyle sevişirken gözaltına alındılar

ABD'de Koronavirüs salgınından en çok etkilenen eyaletlerden Florida'da bir çiftin St Anthony's Hastanesi'nin önünde seks yaparken gözaltına alındığı belirtildi.

The Smoking Gun tarafından ele geçirilen polis belgelerine göre 45 yaşındaki Ann Marie Tucker ve 37 yaşındaki Albert Singletary'nin cinsel organları gözaltına alındıklarında görünür haldeydi.

Sosyal medyada bazı kullanıcılar, ilgili haberi alıntılayarak, 'Kolera Günlerinde Aşk' filmine göndermede bulundu ve "Korona günlerinde aşk" yazdı.

Tucker'ın yakalandıklarında maske takıyor olması dikkati çekti. Gözaltının 2 Mart'ta gerçekleştiği belirtildi.

Çift, aynı gece Pinellas Bölge Hapishanesi'ne götürüldü. Tucker'ın kayıt fotoğrafında medikal maskesinin görünüyor olması dikkat çekti.

Haberde gözaltına alınan Tucker ve Singletary'nin geçmişte de birçok suç kaydı bulunduğu belirtildi. Çift, "başkasının mülküne izinsiz girme" ve "topluma açık alanda kendini teşhir etmekle" suçlanıyor.

Florida'da şu ana kadar 173 Koronavirüs vakası görüldü.