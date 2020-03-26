New York Sağlık Müdürlüğü: En güvenli seks partneri, kendinizsiniz

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New York Sağlık Müdürlüğü, vatandaşları için güvenli kalarak aktif olabilecekleri bir 'seks rehberi' yayımladı.

ABD'de virüsten en çok etkilenen eyalet olan New York'ta Sağlık Müdürlüğü, vatandaşlara, yeni tip Koronavirüs'ten (Covid-19) kaçınmak için en etkili yolun "kendini sevme" olduğunu ve bunun en güvenli seçenek olduğunu söyledi.

"En güvenli seks partneri kendinizsiniz" notuyla paylaşılan rehberde, "Mastürbasyon yapmak Covid-19 bulaştırmıyor, özellikle öncesinde ve sonrasında ellerinizi (ve seks oyuncaklarınızı) sabunla ve suyla en az yirmi saniye yıkarsanız" denildi.

21 Mart Cumartesi günü yayımlanan rehberde hasta olmayan biriyle seks yapmama konusunda kesin bir uyarıda bulunulmadı ancak vatandaşların dikkatli olması gerektiği vurgulandı.

"Bir sonraki en güvenli partner de sizinle yaşayan kişidir" denilen rehberde, şu tavsiyeler yer aldı

"Yalnızca küçük bir insan çevresiyle -seks dahil- yakın temasta bulunmak Covid-19'un yayılmasını önlemeye yardımcı olur.

Evinizin dışındaki herhangi biriyle -seks dahil- yakın temastan kaçınmalısınız. Eğer başkalarıyla seks yapacaksanız da mümkün olduğunca az partneriniz olsun ve grup seksten kaçının.

Partnerlerinizle yüz yüze buluşmaları ertelemeyi düşünebilir; bunun yerine video buluşmaları, veya cinsel içerikli mesajlaşmalar yapabilirsiniz."