T24 LogoT24 Logo
Gündem

KÖROĞLU: "HSYK ÜYELİK ADAYLIĞIM DEVAM EDİYOR" RİZE (A.A)

17 Ekim 2010 02:22

-KÖROĞLU: "HSYK ÜYELİK ADAYLIĞIM DEVAM EDİYOR" RİZE (A.A) - 16.10.2010 - Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) üyeliği için aday olan Rize Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Ömer Köroğlu, adaylığının devam ettiğini bildirdi. Köroğlu, yaptığı yazılı açıklamada, HSYK üyeliği seçimlerine hile karıştırmak isteyen bazı odakların kendisinin yarın yapılacak seçimler öncesinde HSYK üyeliği adaylığından çekildiği şeklinde çirkin bir söylenti yaymaya çalıştıklarını belirtti. Açıklamasında, ''HSYK üyeliği adaylığım devam etmektedir. Bu konuda hiçbir sorun veya şüphe bulunmamaktadır'' ifadelerine yer veren Köroğlu, adaylıktan çekildiği yönünde söylenti yayanlar hakkında Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) şikayette bulunduğunu kaydetti.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi 23 yaralı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Dilipak: Senaryoya göre AK Parti BOP ile zaten aynı projenin...

Fethullah Gülen'den özür dilemeyen gazeteciye hapis cezası...

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24