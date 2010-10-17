-KÖROĞLU: "HSYK ÜYELİK ADAYLIĞIM DEVAM EDİYOR" RİZE (A.A) - 16.10.2010 - Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) üyeliği için aday olan Rize Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Ömer Köroğlu, adaylığının devam ettiğini bildirdi. Köroğlu, yaptığı yazılı açıklamada, HSYK üyeliği seçimlerine hile karıştırmak isteyen bazı odakların kendisinin yarın yapılacak seçimler öncesinde HSYK üyeliği adaylığından çekildiği şeklinde çirkin bir söylenti yaymaya çalıştıklarını belirtti. Açıklamasında, ''HSYK üyeliği adaylığım devam etmektedir. Bu konuda hiçbir sorun veya şüphe bulunmamaktadır'' ifadelerine yer veren Köroğlu, adaylıktan çekildiği yönünde söylenti yayanlar hakkında Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) şikayette bulunduğunu kaydetti.