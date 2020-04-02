Koroavirüs'ü yenen 104 yaşındaki adam doğum gününü kutladı

ABD'nin Oregon eyaletinde 104 yaşındaki bir adam, hem Koronavirüs'le mücadelesindeki zaferini hem de doğum gününü kutladı.

Bill Lapschies, yaşadığı huzurevinin önünde ailesine "Ne kadar mutlu bir gün. Keşke güneş de yüzünü gösterseydi" dedi.

Oregon Savaş Gazileri Kurumu'nun işlettiği huzurevinde şu ana dek 15 kişide virüs tespit edildi ve iki hasta da hayatını kaybetti.

Lapschies, 5 Mart'ta belirti göstermesinden bu yana odasında tecrit altında tutuldu ve bu hafta başında tamamen iyileşti.

Ailesi, Lapschies'in zorlu bir savaşçı olduğunu ve daha önce İspanyol Gribini, Büyük Bunalımı ve İkinci Dünya Savaşını atlattığını söyledi.

Lapschies 104 yaşında olmanın ne hissettirdiği sorulduğunda da "Çok iyi. Başardım. Birkaç yıl daha yaşamaya hazırım" yanıtını verdi.