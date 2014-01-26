'Korna çalan kişiye polisten dayak' iddiası

Türk Eğitim-Sen Kayseri Şube Başkanı Ali İhsan Öztürk, trafiği kapatan polislere gösterdiği tepki sonrasında, polislerin "Bakan geçiyor görmüyor musun? Seninle mi uğraşacağız lan" diyerek kendisini darp ettiğini iddia etti.

Doğan Haber Ajansı'ndan Faruk Çuhadaroğlu'nun haberine göre, Türk Eğitim -Sen Kayseri Şube Başkanı ve Turan Derneği Genel Başkanı Ali İhsan Öztürk, trafik polislerinin kendisini dövdüğü iddiasıyla şikayetçi oldu. Öztürk, üç kez yeşil ışık yanmasına karşın yolun açılmamasına tepki olarak klakson çaldığını, bunun üzerine polisin "Bakan geçiyor görmüyor musun? Seninle mi uğraşacağız lan" diyerek önce yüzüne biber gazı sıktığını, sonra da tekme tokat dövdüğünü iddia etti.

Kızılay Hastanesi Acil Servisi'nde tedavi edilen Ali İhsan Öztürk, gazetecilere şu açıklamayı yaptı:

"Dün akşam 18.30 sıralarında Kartal kavşağında kırmızı ışıkta bekliyordum. Üçüncü sırada beklerken, yeşil ışık yandı ancak araçların geçmesine izin verilmedi. O arada üstü lambalı araçlar geçti. 'Bakan ya da vali falan Erciyes'e gidiyordur herhalde' diye düşündüm. Daha sonra yeniden yeşil ışık yandı yine yol kapalı, üçüncü ışıkta da geçilmeyince tüm araçlarla birlikte ben de kornaya basmaya başladım. Ben aynı zamanda Yeniçağ gazetesinin Kayseri temsilcisiyim ve aracımda basın yazısı vardı. Polis lamba tutup onu da görünce sanırım beni de tanıdı 'aracını sola çek' dedi. Araçtan indim 'Buyurun' dedim. 'Görmüyor musun bakan geçiyor. Sizinle mi uğraşacağız lan. Yürü git lan başıma bela olma' dedi. Polis arabamın arka kapısını tekmelerken, arkadan gelen polis de bana vurmaya başladı. Yakın mesafeden yüzüme bir şey sıktılar. Sonradan biber gazı olduğunu öğrendim. Gözüm ve dudaklarımda yanma oldu. Kustum.

Olayı gören ve makine mühendisi olduğunu söyleyen bir arkadaş 'Ben hem tanıklık ederim, hem de şikayetçiyim' dedi ve beni Kızılay Hastanesi Acil Servisi'ne getirdi. Arabamda çocuklarım da vardı. 'Polislerden şikayetçiyim' diyorum ama kimse gelmiyor. Kimden şikayetçi olacağımı bilmiyorum. Doktor raporu Emniyet Müdürlüğü'ne gönderdiğini, kati raporu pazartesi günü Kayseri Eğitim Araştırma Hastanesi'nden almam gerektiğini söyledi."

Ali İhsan Öztürk, hastaneden çıktıktan sonra Melikgazi İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek ifade verdi ve kendisini dövdüğünü söylediği polislerden şikayetçi oldu.

Kayseri'deki bir lisede Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni olan Ali İhsan Öztürk, Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'a, ağladığı için tuvalet kağıdı gönderdikleri eylem nedeniyle Çarşamba günü 3. Sulh Hukuk Mahkemesi'nce 6 arkadaşıyla birlikte 1 yıl hapis cezasına çarptırılmış, bu ceza 7 bin 80 liraya çevrilmiş ve 5 yıl ertelenmişti.