-Körlüğe umut ışığı PARİS (A.A) - 23.01.2012 - ABD'de ilk kez insanlarda yapılan embriyo kök hücre tedavisi, ciddi göz hastalığı bulunan iki hastada olumlu sonuçlar verdi. Amerikan İleri Hücre Teknolojisi adlı şirketin yaptığı araştırmada, embriyo kök hücre naklinden 4 ay sonra iki hastanın görme yetisinde düzelmeler olduğu belirtildi. Körlüğe götüren iki farklı göz hastalığına yakalanan ve yasal olarak kör kabul edilen iki gönüllünün bir retinasının altına yaklaşık 50 bin kök hücre enjekte edildiği bildirildi. 50 yaşlarındaki ilk hastanın kalıtımsal Stargarth, 70'li yaşlardaki ikinci hastanın yaşa bağlı makula dejenerasyonu hastalığı olduğunun belirtildiği araştırmada, kök hücre tedavisinden sonra iki hastanın durumunda iyileşme olduğu, daha önce sadece el hareketlerini görebilen ilk hastanın, nakilden sonra parmak hareketlerini farkedebildiği belirtildi. İngiliz "The Lancet" dergisinde yayımlanan araştırmada, hastaların durumunun takip edileceği ve yeni araştırmaların gerekli olduğu, ancak bu araştırma sonuçlarının körlüğün tedavisine ışık tutabileceği ifade edildi.