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Korkuteli savcısı Küçüköner'e makamında silahlı saldırı (5)

GÖRGÜ TANIĞI: SAVCI, 'BU OLAYDAN ANNEMİN HABERİ OLMASIN' DEDİ Antalya'nın Korkuteli İlçesi Cumhuriyet Savcısı A

10 Ekim 2017 21:18

GÖRGÜ TANIĞI: SAVCI, \'BU OLAYDAN ANNEMİN HABERİ OLMASIN\' DEDİ
Antalya\'nın Korkuteli İlçesi Cumhuriyet Savcısı A. Kadir Küçüköner\'in, adliyede katip olan eşinin yıllık izni nedeniyle tartıştığı polis memuru Turgut Avcı tarafından makamında tabancayla vurulmasıyla ilgili soruşturma sürüyor. Savcı Küçüköner\'in odasında silahlı saldırıya uğradığı sırada adliye binasında bulunan ve olaya ilk müdahale edenlerden biri olduğunu söyleyen görgü tanığı Mehmet Çetinkaya, \"Silah sesinin gelmesiyle birlikte içeriye daldım. Polisin üstüne çıkarak silahını aldım ve hemen diğer savcıya teslim ettim. Yaralı olan Savcı Kadir Küçüköner\'e tampon yaparak yardım istedim. Polisi etkisiz hale getirdikten sonra güvenlik güçlerine teslim ettik. Savcı Kadir Küçüköner bizlere \'Bu olaydan annemin haberi olmasın\' dedi\" ifadelerini kullandı.

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