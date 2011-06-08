-KORKUTAN SALGINA 25 KURBAN BERLİN (A.A) - 08.06.2011 - Almanya Sağlık Bakanı Daniel Bahr, ülkedeki EHEC bakterisi salgınından dolayı hayatını kaybedenlerin sayısının 25'e yükseldiğini bildirdi. Sağlık Bakanı Bahr, bugün başkent Berlin'de eyaletlerin sağlık bakanlarıyla yaptığı bir toplantıdan sonra, bakteri nedeniyle hastalananların sayısında bir azalma görülmesine rağmen dikkatli olunması gerektiğini söyledi. Bakan Bahr, 689 kişinin durumunun ciddi olduğunu, bu nedenle ölü sayısının artmasından endişe ettiklerini sözlerine ekledi. Bahr, EHEC bakterisinin kaynağı kesin olarak belirleninceye kadar domates, salatalık, salata ve filiz yenilmemesi uyarısının da geçerli olduğunu kaydetti. -ALMAN TURİSTTE EHEC BAKTERİSİ- Yunanistan'da, bir Alman turistte EHEC bakterisi tespit edildiği bildirildi. Yunan medyası, hastaneye kaldırılan 53 yaşındaki kadında EHEC bakterisi saptandığını duyurdu. Salgınla mücadele kurumu yetkililerinin, hastadan alınan örneklerde yapılan iki ayrı laboratuvar incelemesinin sonuçlarının pozitif çıktığını, ancak kesin tanı için gerekli tüm incelemelerin tamamlanması gerektiğini belirttikleri kaydedildi. EHEC bakterisini muhtemelen ülkesinde kaptığı tahmin edilen Alman hastanın, yapılan incelemelerin ardından memleketine döndüğü ifade edildi.