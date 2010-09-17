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Korkut Özal: Kardeşimi Ergenekon öldürdü!

8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın abisi Korkut Özal, Habertürk TV'ye çarpıcı açıklamalar yaptı.

17 Eylül 2010 03:00

T24 - 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın abisi Korkut Özal, 27 Mayıs Askeri Darbesi sonrası idam edilen eski Başbakanlardan Adnan Menderes'in ölüm yıldönümünde Habertürk TV'ye çarpıcı açıklamalar yaptı. Özal, kardeşi Turgut Özal'ı Ergenekon'un öldürdüğünü iddia etti.


İşte Korkut Özal'ın o çarpıcı cümleleri:


"Şimdi efendim Turgut Özal’ın öldürüldüğü söyleniyor. Zehirlenerek. Buna ait çok yazılar var, nitekim vefat ettiği zaman ağzından köpükler geldiği, bunun kalp hastası olan bir kimsede olamayacağı söyleniyor. buradan da  bir zehirlenme olayına gidiliyor. Biliyorsunuz bugün Türkiye’nin bir gizli teşkilatlar var Ergenekon adı altında. Bu Ergenekon Menderes’i de idama götüren gücün bir aleti Turgut Özal'ı zehirleyenlerin de bunlar olduğu artık bilinen bir şey."


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