Korkut Eken, Ağarı protesto eden Cumartesi Anneleri’ni ve vekilleri tehdit etti

Cumartesi Anneleri, eylemlerinin 17. yıldönümünde Mehmet Ağar'ın tutuklu bulunduğu cezaevinin önündeydi. 'Ağar kayıplarımız nerede?, Ağar’a uzanan eller kırılır' diyen Cumartesi Anneleri'nin önünü Yenipazarlı bir grup kesmek istedi. Eylemi uzak’tan izleyen Korkut Eken, Cumartesi Anneleri’ne destek için gelen BDP’lileri de eleştirerek, ‘’ Milletvekili ve etrafındakiler de bizi çok iyi tanırlar, asıl kabus biz oluruz’’ dedi.

Her cumartesi günü Galatasaray Lisesi önünde kayıp yakınları için oturma eylemi gerçekleştiren Cumartesi Anneleri, eylemlerinin 17. yıldönümünde Mehmet Ağar'ın tutuklu bulunduğu Aydın’ın Yenipazar ilçesindeki Cezaevi’nin önündeydi.

Aydın'ın Yenipazar İlçesi'ndeki K1 Tipi Cezaevi'nde, Susurluk davasında çarptırıldığı hapis cezasını çeken Mehmet Ağar'ı cezaevi yakınında protesto eden Cumartesi Anneleri'ne ilçe halkından bir grup tepki gösterince gergin saatler yaşandı.

BDP Iğdır Milletvekili Pervin Buldan ve partililer ile İnsan Hakları Derneği üyelerinin de destek verdiği Cumartesi Anneleri, cezaevi yakınında basın açıklamasının ardından ilçeye sokulmadan bölgeden uzaklaştırılırken, onlara tepki gösteren grup cezaevi önünde Ağar'a destek sloganları atıp İstiklal Marşı'nı söyledi. Grup çevredeki ağaçlara bayraklar astı, Cumartesi Anneleri'ne slogan atarak tepki gösterdi.

'Sen bizi iyi tanırsın'

'Cumartesi Anneleri' gözaltında kaybolanlardan Mehmet Ağar'ı sorumlu tuttuklarını söyledi ve Ağar’a, ellerinde gözaltında, karakollarda, cezaevlerinde, karanlık pusularda kaybettikleri çocuklarının resimleri ile tepkilerini dile getirdiler.

BDP Iğdır Milletvekili Pervin Buldan, aralarında öldürülen eşi Savaş Buldan dahil gözaltında kayıplar ve faili meçhullerden Mehmet Ağar'ı sorumlu tuttuklarını söyledi. Ağar'ın devletle pazarlık sonucu ödül gibi buraya gönderildiğini ileri süren Pervin Buldan, ''Sen bizi iyi tanırsın, biz de seni tanırız. Sen unutmazsın Savaşları, Ahmetleri, Rıdvanları, Alileri, Düzgünleri. Biz de unutturmayacağız seni. Ama sen cezanı çekene kadar senin kabusun olacağız ve olmaya devam edeceğiz'' diye konuştu. Ardından 'Cumartesi Anneleri'nin daha önceki eylemlerinde çekilmiş bir fotoğrafının büyütülüp basıldığı bir panoyu polis barikatının önüne bırakan protestocular bir süre slogan attı.

Metin Göktepe’nin annesi Fadime Göktepe de kaybettiği oğlunun acısının hala içinde olduğunu, gerçek sorumluların ise cezasız kaldığını söyleyerek duygularını ifade etti.

Ellerinde Mehmet Ağar’ın sözlerini içeren ‘Devlet adına bin operasyon yaptım’ pankartını da ellerinde taşıyan Cumartesi Anneleri, Mehmet Ağar çıkana kadar cezaevi önünde eylem yapacaklarını belirttiler.

Cumartesi Anneleri'nin önünü kesen Yenipazarlı bir gruptan bazıları motosikletleriyle otobüslerin peşine düştü ve Cumartesi Anneleri'ni tahrik etmeye çalıştı.

'Ağar'a uzanan eller kırılır'

Yenipazarlı grup, 'Ağar'a uzanan eller kırılır', 'Ağar gururumuz' sloganları atarak cezaevinin önüne geldi. Grup, bir süre Mehmet Ağar'a destek sloganları attıktan sonra İstiklal Marşı'nı söyledi ve ardından ilçe merkezine döndü.

Korkut Eken tehdit etti

Eski özel harekatçı Korkut Eken, sabah Yenipazar'a geldiğini ve eylemi uzaktan izlediğini belirterek, güvenlik güçlerinin yeterli önlemleri aldığını ve herhangi bir tatsızlığın çıkmamasının da sevindirici olduğunu söyledi. Eken, Geldikleri yer yanlış yer. Evlatlarının katillerini, Kandil'de arasınlar. PKK'nın dağ kadrolarında arasınlar. PKK'nın siyasi temsilcileriyle gelmeleri maksatlarını ortaya koymaktadır. Amaçları bu huzur dolu ilçede karışıklık çıkartmak ve Sayın Mehmet Ağar'ı rahatsız etmek dedi.

Van Vağımsız Milletvekili Aysel Tuğluk'un daha önce 'Ağar'a şato tahsis edildi' dediğini hatırlatan Korkut Eken, ''Peki kendisi, Abdullah Öcalan'a ada tahsil edilirken niye sesini çıkartmadı. Diğer milletvekili ve etrafındakiler de bizi çok iyi tanırlar, asıl kabus biz oluruz'' diye konuştu.