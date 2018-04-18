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Korkut Boratav'a Köy Enstitüleri Onur Ödülü

Boratav, ödülünü Sabahattin Ali, Taner Kışlalı, Mumammer Aksoy ve Uğur Mumcu'ya ithaf etti

18 Nisan 2018 15:00

İzmir Balçova Belediyesi ve Yeni Kuşak Köy Enstitüleri’nin düzenlediği Eğitimde Adaleti ve Geleceği Düşünmek Sempozyumu’nda Korkut Boratav’a onur ödülü verildi. Aydınlanma Onur Ödülü’nü alan Korkut Boratav, ödülünü Sabahattin Ali, Ahmet Taner Kışlalı, Mumammer Aksoy ve Uğur Mumcu’ya ithaf etti.

Balçova Belediyesi ve Yeni Kuşak Köy Enstitüleri Derneği’nin eğitim sisteminde yaşanan sorunları ve çıkış noktalarını tartışmak üzere düzenlediği Eğitimde Adaleti ve Geleceği Düşünmek Sempozyumunda Türkiye’den 60 katılımcının yanı sıra Kanada, Finlandiya, Küba ve Almanya’dan gelen büyükelçi ve akademisyenler katıldı. Konuşmacılar eğitim sistemini irdeleyerek sorunları ve çözüm önerilerini dile getirdi. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da yaptığı açılış konuşmasında “Bir ülkeyi güven içinde geleceğe taşımak, bütün düşüncelerin özgürce konuşulmasını istiyorsanız eğitime öncelik vereceksiniz. O ülkeyi geri bırakmak istiyorsanız da eğitim sistemini bozmanız yeterli” diyerek eğitim sisteminin düzelmesine yönelik çözüm önerilerini dile getirdi. Sempozyumun ev sahibi Balçova Belediye Başkanı Mehmet Ali Çalkaya, görev süresince en büyük yatırımı eğitime yaptığını ifade ederek sempozyumda yapılan tüm konuşmaların eğitimle ilgili kurumlara gönderilmek üzere kitap haline getirildiğini belirtti. Köy Enstitüleri Derneği Prof.Dr.Kemal Kocabaş ise Köy Enstitüleri’nin ışığının hiç sönmemesi için mücadeleye sonuna kadar devam edeceklerini ifade etti.

Üç gün süren sempozyumun finalinde 11 yıldır sanat ve eğitim alanında Türkiye’yi temsil edilen kişilere verilen Köy Enstitüleri Aydınlanma Onur Ödülü, Akademisyen ve Yazar Prof.Dr.Korkut Boratav’a takdim edildi. Konuşma yapan Boratav “Ben bu ödülü gerici zihniyet tarafından katledilen Sabahattin Ali, Ahmet Taner Kışlalı, Mumammer Aksoy ve Uğur Mumcu adına alıyorum” dedi.

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